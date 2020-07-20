244 طالب يؤدون امتحانات المركز الثقافى الاسلامى بشمال سيناء

أعلن المركز الثقافي الإسلامي، أن اليوم الإثنين امتحان المادة الأخيرة في الترم الدراسي الثاني لطلاب السنة الثانية.

وقال الدكتور خميس حمدي عميد المعهد، إن اليوم امتحان مادة اللغة العربية "النحو" بعد انتهاء يومين من الامتحانات.

وأضاف حمدي، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الطبية والصحية اللازمة من عملية التعقيم والرش الدوري والكشف على الطلاب والملاحظين، وأيضا منع دخول الدراسين بدون كمامة مع عمل مسافة كبيرة بين كل دارس والآخر.

وأوضح عميد المعهد، أن عدد الطلاب الدارسين في مدينة العريش 156 طالبا وفي مركز بئر العبد 55 طالبا، وفي مركز الحسنة بوسط سيناء 33 طالبا من الدارسين.