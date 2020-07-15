برلماني: السوشيال ميديا أصبحت بابا للاتجار ببلازما المتعافين من كورونا

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة بشأن الاتجار في بلازما دم المتعافين من الفيروس، بالتزامن مع صدور نتائج دراسات تؤكد أن الأجسام المضادة الموجودة بها تمثل علاجا ناجعا وفعالا لمرضى "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وأوضح أنه باتت بلازما الدم تجارة مربحة في السوق السوداء، ولا سيما على الانترنت والسوشيال ميديا، حيث يتم خداع مستخدمي الإنترنت المظلم ببيع بلازما الدم للمتعافين من COVID-19، مروجين له كعلاجا سحريا لعدوى كورونا، إذ يتم استخدام العلاج بالبلازما على أساس تجريبي لعلاج الحالات الخطيرة من COVID-19 في الهند وعدة بلدان أخرى.

وأضاف أن التبرع بالبلازما لا يخلو من المخاطر، ويجب القيام به تحت إشراف دقيق، لأنه عادة ما توجد الأجسام المضادة في بلازما الدم لشخص تعافى من مرض، على الرغم من أن الجودة تختلف من مريض لآخر، وطالب النائب بتشديد الرقابة على مواقع الانترنت والسوشيال ميديا التي اتخذت من هذه التجارة بابا لاستغلال حاجة وفزع المرضى من فيروس كورونا، الأمر الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا للفيروس في ظل الاستخدام الخاطئ للعلاج بالبلازما.