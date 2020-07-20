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فرج عامر يعلن تفويض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري

عامر: التفويض تجديد للثقة في القيادة وقدراتها على مواجهة التحديات

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محمد يوسف
12:04 م | الإثنين 20 يوليو 2020
فرج عامر

فرج عامر

أعلن النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تفويض الرئيس السيسي فيما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري في ليبيا وأي ملف آخر.

وقال فرج عامر في تصريحات لـ"الوطن"، إن تفويضه للرئس السيسي هو تجديد للعهد والثقة في القيادة المصرية وقدراتها على مواجهة التحديات والصعاب وثقة في قواتنا المسلحة على مواجهة الأعداء.

وجاء نص تفويض عامر كما يلى: "أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتخذه من قرارات وما يراه لحماية الأمن القومي المصري والعربي، لأنني أثق في فكر الرئيس وأعرف أنه رجل سلام وحكمة، ولا يتورط ولا يورط ولا يندفع إلا لما فيه الخير لمصر والعرب، ويحب البناء والتنمية، ورجل سلام ينبذ العنف والكره والحقد ويعرف متى يبدأ ومتى يكف". 

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