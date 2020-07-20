فيديو.. الإسكان: سحب أي قطعة أرض تم حجزها بهدف "التسقيع"

شدد المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تتخذ إجراء قانونيا ضد أي شخص حجز قطعة أرض بهدف التسقيع، حيث يتم سحب قطعة الأرض منه، وهو قرار يتم إتخاذه بعد مهلة شهرين من أجل القضاء على العشوائية في المدن الجديدة.

وأضاف خطاب خلال حديثه مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، "مش هينفع حي كامل نفذناه والناس نفذت بيوتها، وفي 10 أو 20 قطعة متواجدين كأرض فضاء في المكان يشوهون التخطيط، بالإضافة لوجود سوء نية لدى البعض بهدف تسقيع الأرض"، حيث يتم سحب القطعة وعرضها للبيع مرة أخرى بعد إنذار المالك بشكل رسمي أن القطعة سيتم سحبها منه.

وتابع خطاب، أن الوزارة تقوم بسحب قطع الأرض التي تترك ولكن تعطي مهلة شهرين تحسبا لعدم وجود سوء نية، وتحسبا للأشخاص المتعثرين ماليا، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تعمل بشكل مستمر على طرح الأراضي ولا يوجد توقف، ولكن هناك دراسات اقتصادية مستمرة في هيئة المجتمعات العمرانية وفقا للعرض والطلب في المدن، وعلى مدار 6 سنوات طرحت وزارة الإسكان حوالي 350 ألف قطعة أرض بمعدل 58 ألف قطعة أرض في العام الواحد، وسيكون بالطبع هناك إعلانات جديدة قادمة.