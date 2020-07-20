"مصر لا تهدر المياه".. الإسكان تستعرض مشروعات الدولة في ملف مياه الشرب

قال السيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن حجم المياه المنتجة بمصر خلال 2014 كان 24.7 مليون متر مكعب، ثم ارتفع حجم المياه إلى 33.6 مليون متر مكعب، موضحًا أن مصر لديها تنوع في مصادر المياه سواء الاعتماد على مياه النيل أو تحلية المياه أو المياه الجوفية.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن محطة معالجة بحر البقر تنتج 5.6 مليون متر مكعب يوميا كأكبر محطة في العالم، مؤكدًا أنه خلال 6 أعوام الماضية نفذت الدولة المصرية 1131 مشروع صرف صحي.

وأشار نائب وزير الإسكان لشؤون البنية التحتية، إلى أنه تم تنفيذ 62 مشروع صرف صحي بمحافظات الصعيد خلال العام الماضي، وتم مضاعفة القرى المخدومة بالصرف الصحي بمقدار 4 أضعاف، مؤكدًا أن تمويل مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي بموازنة 2021 بلغ 32 مليار جنيه.

وأوضح أنه لا يوجد أي إهدار للمياه في مصر، فهناك 143 محطة معالجة مياه الصرف الصحي جاري تنفيذها، فضلًا عن وجود 4 مدارس تخرج فنيين مياه وصرف صحي، وتتعاون وزارة الإسكان مع وزارتي الري والبيئة في مشروعات المياه والصرف الصحي.

وأردف، أن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي تخطى 1600 قرية بعدما كان يبلغ 400 قرية فقط منذ 6 سنوات، فضلا عن أنه جاري تنفيذ 19 محطة بطاقة 550 ألف متر مكعب يوميا، و 99% من المواطنين المصريين مدعومون بشبكات مياه شرب.