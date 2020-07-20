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ضبط عاطل بحوزته كيلو هيرويين بقليوب

كتب:

حسن صالح
01:33 م | الإثنين 20 يوليو 2020
هيرويين

هيرويين

ألقت مباحث مركز قليوب، القبض على عاطل بحوزته كيلو جرام من مخدر الهيروين قبل ترويجه على عملاءه في مدينه قليوب وتم التحفظ على المتهم وبحوزته المخدرات وسلاح أبيض ومبلغ مالي وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، تفيد بقيام عاطل بجلب صفقة هيروين وعزمه ترويجها على عملاءه في مدينة قليوب وتم تشكيل فريق بحث قادة العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي.

وفي أحد الأكمنة، تمكن المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب، من القبض على المتهم وتبين أنه مسجل شقي خطر مخدرات وله معلومات جنائية.

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