بالأسماء.. 24 مرشحا لـ"المؤتمر" بالفردي والقائمة في انتخابات "الشيوخ"

أكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب دفع في انتخابات مجلس الشيوخ بـ24 مرشحا، بواقع 4 مرشحين ضمن القائمة الوطنية الموحدة، و20 مرشحا على الدوائر الفردية في 13 محافظة.

وشملت القائمة الموحدة 4 مرشحين لحزب المؤتمر وهم: إيريني ثابت جورج في قائمة قطاع القاهرة، وإبراهيم شحاتة في قائمة قطاع شرق الدلتا، وهاني عبدالشاهين، واللواء طارق رسلان في قائمة قطاع الصعيد.

وكشف صميدة لـ"الوطن"، عن مرشحي الحزب على المقاعد الفردية وهم علاء الشافعي ومحمد عادل إمام عن محافظة الجيزة، ومحمد عاصي ودعاء سلام عن القليوبية، وجمعة ندا وأحمد الإتربي عن الدقهلية، ومحمد وصفي وكمال شاهين عن الشرقية، ونهلة عبد الونيس عن البحيرة.

ودفع الحزب بمنصور علي صالح عن شمال سيناء، ومحمد حجازي عن السويس، وسليمان محمد عبدالعزيز عن بورسعيد، وحسين محمود، وعمرو حسين عن المنيا، وعبداللطيف جمال وخالد حسني وعلي الوحيلي عن سوهاج، ونبيل بخيت عن قنا، وحسن أمين عن أسوان، وصلاح التوني عن أسيوط.

وأكد صميدة، أن الحزب سيعمل على دعم جميع مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعرض برامجهم الانتخابية على المواطنين، ومستمر في تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الحزبية، استعداداً لخوض انتخابات مجلس النواب والمحليات المقبلتين.