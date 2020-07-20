سما المصري للمحكمة: طلبت من النيابة ضم الفيديوهات بقضية واحدة "فرفضت"

"أنا طلبت يتحقق معايا في الفيديوهات دول في نفس القضية الأولى لأنهم نفس المضمون.. بس النيابة رفضت".. هكذا قالت المتهمة سما المصري، أمام المحكمة الاقتصادية، والتي تنظر محاكمتها، بسبب 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وتحمل القضية رقم 534 لسنة 2020.

وظهرت المتهمة داخل القفص بحجاب على الرأس وترتدي كمامة واقية، وملابس السجن.. وتحدثت "سما" بعد سماح المحكمة لها، وبعد انتهاء مرافعة محاميها، والذي دفع بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الحكم فيها، في إشارة إلى سابقة صدور حكم بحبسها 3 سنوات في القضية 410 لسنة 2020، التي تضم فيديوهات مخلة، لكنها تختلف عن قضية اليوم.

وبعدما انتهت سما من الحديث، أمرت المحكمة برفع الجلسة للمداولة، وإصدار القرار.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحام أشرف فرحات.

وتضم أحراز القضية الجديدة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها، وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، الشهر الماضي، بمعاقبة المتهمة بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة، لإدانتها بالتحريض على الفسق والفجور، وتقدمت المتهمة باستئناف على الحكم، ولا يزال قيد النظر.

وفي القضية الأولى، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وأحيلت للمحاكمة الجنائية وصدر بحقها حكم بالحبس لمدة 3 سنوات.