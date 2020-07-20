43 مرشحا محتملا في القائمة النهائية لانتخابات الشيوخ بالدقهلية

أعلنت اللجنة القضائية لتلقي طلبات الترشح بمحكمة المنصورة الابتدائية، أسماء المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الشيوخ 2020 بالنظام الفردي، وعددهم 43 مرشحا، بعد استبعاد 4 طلبات.

وبدأت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في تلقي الطعون على المرشحين، والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء.

وبلغ عدد المرشحين عن حزب مستقبل وطن 6، ولكل من حزب الوطن وحماة وطن 3 مرشحين، وحزب المؤتمر مرشحان، الجيل مرشح واحد، بينما بلغ عدد المستقلين 28 مرشحا.

والمرشحون حسب ترتيبهم في كشف المرشحين بأسماء الشهرة هم: "طارق عبد الهادي، جمال عبد الظاهر، محمد عبد المعطي، عبده أبو عايشة، ثروت فتح الباب، رضا الشافعي، عبد الحميد الإمام، أحمد السيد الإتربي، المهندس محمد إسماعيل، محاسب أبو المعاطي الباز خليل، وحامد محفوظ حماد".

بالإضافة إلى كل من: "محمود صالح محفوظ، أبو المعاطي الدكروري، عوض إبراهيم يوسف الجوهري، محمود السيد صادق، كمال الجوهري، أسامة أحمد سيد أحمد موافي، أحمد الشريف، عبد المجيد علي، عبد الحميد مستجير إبراهيم، تامر الجنايني، عماد فكري حسن، محمد طلبة، أسامة غيث، عبد الناصر السني، جمعة ندا، حسين أيوب، السيد مصطفي، حسن الملهاط، هاني محمد عبد الباسط، محمد عبد الكريم جمعة، أحمد جمال عوض سليمان، فاروق أنير، العميد نادر إبراهيم عليوة، محمود طايلة، أسامة ناصر، عوض الدكروري السيد، منال سلام، محمد المحمد، جمال أبو الإسعاد، السيد شوقي الغندور، دكتور عبد الباسط صالح، هلال الإسلام".

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تجري يومي 9 و 10 أغسطس المصريين في الخارج وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وتعلن النتيجة يوم 19 أغسطس.