قبول أوراق 36 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ في الغربية

أعلنت لجنة العامة المشرفة على سباق انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، الانتهاء رسميا من قبول أوراق 36 مرشحا من بينهم 5 من حزب مستقبل وطن يتنافسون على 10 مقاعد رئيسية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون والسنطة وقطور وسمنود.

كما باشر المستشار عبد الله الخولي رئيس محكمة طنطا الابتدائية ورئيس اللجنة العامة دورها في إنهاء كافة أوراق المرشحين، الذي ينطلبق عليهم كافة الاشتراطات وأوراقهم الرسمية، والتأكد من إجراءهم كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

كما وجه اللجنة التنبيه على كافة المرشحين بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم بمعدل متوسط 3 مرشحين يوميا.

وكانت الأجهزة الأمنية تطبيق كافة الإجراءات المشددة من خلال تخصيص طواقم أمنية ثابتة ومتحركة ووضع حواجز حديدية أمام اللجان للتنظيم عمليه الدخول، كما تم إلزام كافة المرشحين بارتداء الكمامات وتطبيق تعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.