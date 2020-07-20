"صعقا بالكهرباء".. حل لغز تخلص عامل من ابنته "سيئة السمعة" بالجيزة

كشفت تحريات مباحث الجيزة، لغز قتل فتاة، 18 سنة في البدرشين، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدها وشقيقها، حيث تبين أن الضحية اعتادت الهروب من منزلها، والمبيت خارج المنزل لعدة أيام مما دفع والدها وشقيقها للتخلص منها.

وبدأت الواقعة بتلقى وحدة مباحث البدرشين إخطارا من مستشفى البدرشين بوصول فتاة 18 سنة، جثة هامدة، تعرضت للصعق الكهربائي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مكان الواقعة، وبمناقشة والدها وشقيقها أنكرا في بداية الأمر، وادعى والدها أنها كانت تقوم بغسل الملابس وتعرضت للصعق بالكهرباء.

وبإجراء التحريات ومناظرة الجثة تبين أن الفتاة سيئة السمعة ودائمة الهرب من المنزل، وأن والدها وشقيقها وراء الواقعة، حيث تخلصوا منها بسبب سوء سلوكها.

تحفظت القوات على المتهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.