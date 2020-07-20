تأجيل محاكمة سما المصري في قضية الـ5 فيديوهات لـ27 يوليو

قررت محكمة الجنح الاقتصادية، منذ قليل، تأجيل محاكمة سما المصري، في قضية التحريض علي الفسق والاعتداء على قيم المجمتع، عن طريق صناعة 5 في فيديوهات مخلة بالآداب العامة، لجلسة 27 يوليو الجاري؛ لتقديم صورة رسمية من القضية 410 لسنة 2020، وما جرى فيها، وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحام أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية الجديدة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدى ملابس تبرز مفاتنها.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى منصور، الشهر الماضي، بمعاقبة المتهمة بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة، لإدانتها بالتحريض على الفسق والفجور، وتقدمت المتهمة باستئناف على الحكم، ولا يزال قيد النظر.

وفي القضية الأولى، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وأحيلت للمحاكمة الجنائية وصدر بحقها حكم بالحبس لمدة 3 سنوات.