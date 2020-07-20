"الفلوس" يحقق 22 ألف جنيه أمس.. و"لص بغداد" ثانيا

حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، 21 ألفا و542 جنيها، أمس السبت، متفوقاً على فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، بطولة الفنان محمد إمام، الذي حصد 16 ألفا و406 جنيهات.

ووفقا لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 2409 جنيهات، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف 677 جنيها.

يذكر أن الحكومة المصرية قد أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ 25% من طاقتها الاستيعابية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.