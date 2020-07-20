السكة الحديد: لدينا 750 محطة وأنهينا 90% من المحطات المستهدف تطويرها

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنه وصلنا حتى الآن 70 جرارا من شركة جينيرال الأمريكية من أصل عقد توريد 110 جرارا، وهناك عقود أخرى بحيث يكون إجمالي ما يتم توريده من الجرارات 260 جرارا، بالإضافة إلى 6 قطارات متكاملة من الشركة الإسبانية سيصلوا في منتصف العام المقبل.

وأضاف رسلان، خلال لقاءه في برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال فترة إجازة العيد هناك عربات تم تأهيلها في ورش الهيئة في كوم أبو راضي، ومصنع تابع للهيئة العربية للتصنيع، وسيبدأ تشغيلها خلال فترة العيد، وتشغيل أول 38 قطارا بعد العيد مباشرة، مشيرا إلى أن السياسة التي يتبعها وزير النقل أن تكون السكة الحديد منتظمة ونظيفة وآمنة وهو أول شعار يتم تحقيقه خلال المرحلة الحالية.

وتابع، أن هناك أنواع من محطات السكة الحديد على حسب مكان وأهمية المحطة، فهناك المحطات الرئيسية التي تتواجد في عواصم المحافظات، والمركزية، والمتوسطة، ومحطات الأرصفة الصغيرة، ولدينا 750 محطة تم تطوير حوالي 275 محطة منها، وتم الانتهاء من حوالي 90% منها مثل "محطة دمنهور، المحلة الكبرى، القاهرة، سيدي جابر، الإسكندرية، الأقصر، أسوان، بورسعيد" بحيث تناسب التطوير الحالي في السكك الحديدية والتي يشمل تطوير المحطات والمزلقانات والإشارات التي كانت تسبب مشاكل كبيرة جدا.