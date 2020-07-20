"الأعلى للإعلام": حجب الصفحات المزيفة للمستشار عدلي منصور

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإصدار قرار من المجلس بحجب جميع الصفحات والمواقع المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وصوره، بينما هو لا علاقة له بها.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، أن المجلس سيقوم بحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة، تمهيداً لتقديم طلب لوزارة الاتصالات بحجبها، بعد أن أبدى المستشار عدلي منصور استنكاره واستياءه من هذه الصفحات، وأكد أنه ليس له صفحات أو مواقع على أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد "جبر"، أن المجلس لن يتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتصدى لهذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها، وأبدى تقديره واحترامه للمستشار منصور الذي تولى المسؤولية في ظروف صعبة وأدارها باقتدار، وناشد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة مثل هذه الصفحات والإبلاغ عنها لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم القانونية.