فيديو.. كرم جبر يحذر الإعلاميين والصحفيين: السبق الكاذب انتحار مهني

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس وفقا لصلاحياته وقانونه سيبدأ الفترة المقبلة مجموعة من الأنشطة الهامة جدا تمهيدا لانتخابات مجلس الشيوخ بهدف تقديم كل التسهيلات الممكنة لوسائل الإعلام والإعلاميين لأداء دورهم في تغطية الانتخابات، معلنا عن بدء ورشة لمناقشة الأعمال الدرامية الرمضانية التي تم عرضها في شهر رمضان الماضي "ماذا يريد المشاهد العربي في المسلسلات الرمضانية؟".

وأضاف جبر خلال حديثه لشاشة "mbc مصر" أن المشاهد في هذا الزمن يبحث عن البطولة والقدوة والنموذج مثلما حدث بمسلسل الاختيار لإرشاد القائمين على صناعة الأعمال الفنية بما يريد الجمهور مشاهدته، كاشفا أن المجلس الحالي سيناقش الأكواد التي أنجزها المجلس الأعلى للإعلام السابق برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد، "بذلت جهود كبيرة جدا من المجلس الماضي وقدمت نماذج وأكواد في منتهى الاحترام سيتم مناقشتها والانطلاق منها".

وتابع جبر أن المجلس الحالي يهدف للوصول لإعلام قوي وإعلام يقدم احتياجات المشاهدين، ويخدم المشاهد لأن الإعلام الذي لايخدم المشاهد لا يكون له قيمة، مشيرا إلى أن التنسيق والتعاون بين المجلس والهيئات الأخرى مقترح أن يكون معهد التلفزيون للإعلام ويتلقى الاقتراحات وعمل ورش وتدريبات.

واستكمل جبر أن المجلس له صلاحيات والمجلس الأعلى للصحافة له صلاحيات ولكن هناك مساحات مشتركة ويتم التعاون والتناغم والتنسيق للعمل، مشيرا إلى أن وزارة الدولة للإعلام هناك مبادرة من المجلس للتعاون من أجل نهضة الإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مهامه إعادة تنظيم النظام المالي والإداري بالمجلس، وهناك لجان سيتم تشكيلها في اجتماع المجلس الأربعاء المقبل نحو 14 لجنة.

وأوضح جبر أن التراخيص جميعها ستكون أونلاين ولن يكون بها تدخل بشري، وسيكون هناك خطة طوال العام حول تقديم المحتوى، موجها رسالة للإعلاميين بضرورة تحري الأخبار وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات "السبق الصحفي والإعلامي الكاذب انتحار مهني ومن ينشر خبر كاذب يعلق في رقبته حبل المشنقة".