ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ198 بشمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا لـ198 حالة.

وتوفيت الحالة رقم 16 اليوم، منذ تفشي الوباء في مدن وقرى شمال سيناء.

وأفاد بيان المديرية، أن إجمالي حالات الوفاة والذي بلغ 16 حالة وتسجيل 80 حالة إيجابية منذ تفشي الوباء.

وأضاف أن إجمالي عدد الحالات السلبية بلغ 57 حالة وتحتجز مستشفى العريش 6 حالات و11 حالة بمستشفى بئر العبد و4 حالات حجز منزلي ووفاة 16 حالة، مضيفا أنه تم بالفعل تسجيل 198 حالة شفاء حتى الآن.

وأشار مدير مديرية الصحة، إلى أنه تم أخذ 10 عينات في انتظار نتائج المسحات والتحاليل 186 حالة عزل منزلي بدون تحاليل.