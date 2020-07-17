7 مرشحين لـ"الشيوخ" يقدمون أرواقهم في شمال سيناء

تقدم 7 مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ في شمال سيناء، اليوم، وذلك في محكمة شمال سيناء الابتدائية.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية وطبية عالية المستوى، حيث بدأ الفريق الطبي برش وعقيم كامل مناطق المحكمة والمداخل الرئيسية والمكاتب، وتعقيم العابرين ومنع الزحام.

فيما جرى تخصيص مدخل للمرشحين الذين تقدموا بأوراقهم إلى لجنة استقبال طلبات المرشحين، مشترطة ارتداء الكمامات، ووضع مسافة لا تقل عن مترين بين المرشح على أن يكون وحيدا داخل المكتب بينه وبين مستقبلي الأوراق حال استلامها كاملة.

وترأس لجنة شمال سيناء، المستشار محمد منير رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية.