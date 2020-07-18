محافظ شمال سيناء يستعرض إجراءات مواجهة كورونا في المنشآت والأسواق

قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، بجولة في وسط مدينة العريش، حيث تفقد مشروع تطوير المدينة، وكذلك الأسواق وبعض مرافق الخدمات.

وأكد المحافظ سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وربطها بالمحاور والميادين، بداية من ميدان الساعة حتى ميدان السادات الرئيسي، مرورًا ببنك القاهرة وميناء العريش، وكذا الانتهاء من تركيب وتطوير مرافق البنية الأساسية.

كما تفقد المحافظ الأسواق للاطمئنان على توافر جميع احتياجات المواطنين، واستعدادها لتوفير مستلزمات عيد الأضحى المبارك، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشملت جولة المحافظ المخازن الخاصة بمجلس مدينة العريش، للوقوف على سير العمل وانتظامه، ومراعاة الإجراءات الوقائية حرصًا على صحة العاملين والمتعاملين معهم.

وعاين المحافظ مبنى قسم شرطة رابع العريش القديم، والذى توقف العمل به منذ 2011 وانتقاله الى مبنى آخر، حيث ناقش كيفية اعادة استخدامه والاستفادة منه واستخدامه بعد تطويره، وطالب المسؤولين بعرض المقترحات الخاصة بإعادة تشغيله.