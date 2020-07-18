بالأسماء.. 7 مرشحين محتملين لـ"الشيوخ" في شمال سيناء

أفادت مصادر بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، بأن 7 مرشحين محتملين تقدموا لانتخابات مجلس الشيوخ في شمال سيناء، حتى صباح اليوم السبت.

وأضاف المصدر أن المرشحين هم سالم العكش "مستقبل وطن" فردي من بئر العبد، وفايز أبو حرب، حزب "حماة الوطن" قائمة، من الشيخ زويد، عبد الكريم بدوي، من العريش، عصام سعد، من العريش، مروة العيسوى حزب "مصر القومي"، من العريش، سعيد صباح من بئر العبد، منصور الرياضي، قبيلة البياضية بئر العبد.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية وطبية عالية المستوى، حيث بدأ الفريق الطبي برش وتعقيم كامل مناطق المحكمة والمداخل الرئيسية والمكاتب، وتعقيم العابرين، ومنع التجمعات الأهلية أو الزحام.

وكانت اللجان الطبية بمحكمة شمال سيناء، خصصت مدخلا للمرشحين الذين تقدموا بأوراقهم إلى لجنة استقبال طلبات المرشحين، مشترطة ضرورة لبس الكمامات، ووضع مسافة لا تقل عن مترين بين المرشح على أن يكون وحيدا داخل المكتب بينه وبين مستقبلي الأوراق حال استلامها كاملة.

وترأس لجنة شمال سيناء المستشار محمد منير رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية.