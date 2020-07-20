الأورمان توزع 25 عجلا بـ21 قرية في كفر الشيخ بمناسبة عيد الأضحى

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية ستوزع 25 عجلا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة كفر الشيخ، وتحت رعاية المحافظ.

وأوضح شعبان، أن عملية التوزيع سوف تشمل 21 قرية بمختلف مراكز محافظة كفرالشيخ عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

وأشار إلى أن خطة التوزيع تشمل قرى قراجه والقنطرة واسحاقه مركز كفرالشيخ، وقرى الحندقوقه والقلبعة وكوبري 7 والزعفران وأبوسكين مركز الحامول، وقرى أبشان وأبوعساكر والجرايدة وحي المحكمة مركز بيلا، وقريتي الرغامة وكوبري الزاوية مركز الرياض، وقريتي برنبال وعرب المحضر مركز مطوبس، وقرية القصابي مركز سيدى سالم، وقرية سنديون مركز فوة، وقرية العجوزين مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ.

يذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان، ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.