طلاب أدبي والشعبة الإسلامية بالأزهر يؤدون اللغة الأجنبية الثانية

أدى طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما أدى طلاب الشعبة الإسلامية مادة الإنشاء.

وأكد غرفة العمليات المركزية للثانوية الأزهرية، لـ"الوطن"، أنّ القطاع لم يتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن الامتحان، فكان في مستوى الطالب المتوسط، وكانت نسبة الحضور عالية للغاية وهناك تعاون كبير من قبل الطلاب وتقبل للإجراءات الإحترازية التي يتم اتخاذها، وليس هناك أي مخالفات إلكترونية خاصة بالامتحان.

وأوضح أن غرفة العمليات لم تتلق أي مشكلات على أرقام التليفونات المعلنة، وأن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لم تتجاوز المقرر الدراسي حتى تاريخ 15 مارس2020، وبعدت عن أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب في اللجان.

ويستمر ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى نهاية يوليو المقبل للقسم الأدبي، وبداية أغسطس للقسم العلمي. وجرى مراعات التباعد في أيام الامتحانات، بحيث يمتحن الطلاب مادة كل يومين، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة لكافة الطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، وتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.