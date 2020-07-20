الأورمان توزع 30 عجلا على الأكثر احتياجًا بالأقصر خلال عيد الأضحى

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، توزيع 30 عجلًا بلديًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر.

وأوضح "شعبان" أن عملية التوزيع تشمل 24 قرية بمختلف مراكز محافظة الأقصر عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها، والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

وأشار إلى أن خطة التوزيع تشمل قرى الحميدات شرق والنواصر والدبابية والدير والمزناب والحليلة والعضايمة بمركز إسنا، وقرى المحاميد وساحل الجرف والرزيقات بحرب والمراعزة الشرقية والشيخ فراج بمركز أرمنت، وقرى نجع الطويل ونجع خميس ونجع علوان والفتاتيح والندافين بمركز الطود، وقرى الأقالتة وقمولا والمريس بمركز القرنة، وقرى العوامية والزناقطة والصوالحه بمركز الأقصر، وقرية الصعايدة بمركز الزينية بمحافظة الأقصر.

يُذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع "صك الأضحية" من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا، لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي، من خلال التأكد من وصول لحوم الأضحية إلى مستحقيها.