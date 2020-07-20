ناسا تهنئ الإمارات بإطلاق "مسبار الأمل".. وتتحمس للشراكة معها مستقبلا

هنأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، دولة الإمارات، على إطلاقها بنجاح "مسبار الأمل"، أمس الأحد، لاسكتشاف المريخ، ووعدتها بالتعاون معها عن طريق برنامج Artemis على القمر وحوله، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال مدير الوكالة، جيمس بريدنستين، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أهنئ أصدقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مهمة الإمارات للمريخ، مسبار الأمل، يمثل اليوم تتويجا للعمل الجاد والتركيز والتفاني، فضلا عن بداية رحلة الإمارات إلى المريخ بهدف نهائي هو سكن الإنسان على الكوكب الأحمر".

وأضاف بريدنستين: "تمت تسمية هذه المهمة بشكل ملائم لأنها رمز إلهام للإمارات والمنطقة والعالم، ونحن في رهبة من السرعة والالتزام اللذين أظهرتهما الإمارات، من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الإماراتية، في تطوير أول مركبة فضائية بين الكواكب".

وأوضح بريدنستين: "علاوة على ذلك، فإن التفاني في تعزيز فهم العالم للمريخ من خلال مشاركة العلم والبيانات التي ينتجها "الأمل" علنًا يمثل قيم الوحدة والسلام والشفافية، التي ستكون مهمة للغاية حيث تتحرك البشرية أبعد من ذلك في النظام الشمسي".

وتابع مدير وكالة ناسا قائلا: "نحن جميعًا في وكالة ناسا متحمسون لاحتمالات إقامة شراكات مستقبلية طموحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مدار أرضي منخفض، وعن طريق برنامج Artemis، على القمر وحوله مع الوجهة النهائية للمريخ".

وأطلقت الإمارات بنجاح، مساء أمس الأحد، "مسبار الأمل" نحو المريخ بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز (إتش-2 إيه) على منصة الإطلاق في أول مهمة عربية بين الكواكب.

وتم تصنيع المسبار بالكامل بأياد إماراتية، وجرى إطلاقه من مركز تانيجاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد تأجيل المهمة، الأربعاء الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

وكان نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، قال في وقت سابق، إن "مسبار الأمل مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم".

من جانبه، اعتبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إطلاق الإمارات لمشروع "مسبار الأمل" مساهمة إماراتية عربية في تشكيل وصناعة مستقبل واعد للإنسانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال أبو الغيط،في كلمة مسجلة بهذه المناسبة وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية، في وقت سابق، اليوم، إنه"لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أشارككم اليوم نجاح عملية إطلاق (مسبار الأمل)، هذه المناسبة الفريدة والمحطة الفارقة في مسيرة الإنجازات الإماراتية والعربية لما تجسده من رسالة أمل وطموح وتحفيز لكل شعوب المنطقة في قدرتها على تخطي التحديات وإحياء لتاريخ عربي زاخر بالإنجازات في مختلف العلوم".

وأضاف ابو الغيط، أن مشروع الإمارات "مسبار الأمل" لاستكشاف كوكب المريخ إنما يعكس هوية الدولة وثقافة أبنائها في تحدي المستحيل وتخطيه والمثابرة على التطوير وتعزيز المعرفة واستكشاف آفاق جديدة يمكن أن تغير مسار التاريخ.

وأكد الأمين العام للجامعة، أن هذا الإنجاز يعد مساهمة إماراتية عربية في تشكيل وصناعة مستقبل واعد للإنسانية ويرسل رسالة إلى أجيال المستقبل أنه لا يوجد مستحيل ويعطي أصحاب المبادرة العزيمة على تخطي الحواجز والتحديات والتطلع الدائم إلى اكتشاف المزيد والجديد.

وأشار أبو الغيط، إلى أن هذا الإنجاز أيضاً هو نتيجة طبيعية لمنهج الدولة في تشجيع الابتكار والإعلاء من قيمة التخطيط والرؤية البعيدة، وعدم الاكتفاء بأسئلة الزمن الحاضر، و"إنما الانغماس في أسئلة المستقبل وتحدياته فهذا المنهج خلق لنا نموذجاً ملهماً وموضوعاً للدرس والتدبر من كافة الأمم الناهضة، الساعية إلى التميز كما أنه أتاح المجال لوصول العرب إلى المريخ".