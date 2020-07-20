الصين تحتجز 6 سفن إيرانية داخل أحد موانيها

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، عن احتجاز الصين 6 سفن، تحمل بضائع مختلفة تتبع لأكبر شركة ملاحة في إيران، في أحد موانيها، منذ نحو أسبوعين.

ذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية، عن "رسو 6 سفن تابعة لأكبر شركة شحن إيرانية، تحمل بضائع مختلفة، في مواني صينية، ولا يسمح لها بالإبحار، منذ ما يقرب من أسبوعين" وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.

وذكرت الصحيفة، أن "عدم الامتثال لقوانين الوقود النظيف هو السبب في عدم السماح لهذه السفن بالإبحار"، مؤكدة أنه "يجب على جميع السفن استخدام وقود الديزل بدلا من المازوت، منذ عام 2020".

في غضون ذلك، قال مصدر في الخارجية الإيرانية، لم تذكر الصحيفة اسمه، إن الوزارة تتشاور مع الجانب الصيني لحل القضية.

وكانت تقارير صحفية عالمية وخليجية قد نشرت تقارير حول بنود اتفاقية مسربة بين إيران والصين منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "ليست هنالك قضية منح جزر إيرانية للصين ولا نشر قوات عسكرية صينية ولا سائر الأوهام"، مضيفا أن التكهنات والأكاذيب المفبركة حول وثيقة التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين للأعوام الـ25 المقبلة "ذات جذور خارجية".

فيما قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن تلك التقارير، تسعى إلى تخريب العلاقات الإيرانية الصينية، متهما وسائل إعلام أجنبية بمحاولة ذلك، مؤكدا أن برنامج التعاون الشامل بين بلاده والصين للأعوام الـ25 القادمة لم يتم الاتفاق النهائي بشأنه لغاية الآن.