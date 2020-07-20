ضبط 400 كيس بلازما دم مجهولة المصدر بقنا

تمكن قسم العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، بالتعاون مع إدارة قنا الصحية، اليوم الاثنين، من ضبط كمية من أكياس بلازما الدم مجهولة المصدر بأحد بنوك الدم بمستشفى خاص بقنا.

وقال الدكتور منتصر همام، مدير إدارة قنا الصحية، في بيان صحفي، إن حملة من قسم العلاج الحر بمديرية الصحة بالتعاون مع الإدارة الصحية نجحت في ضبط وإعدام 400 كيس بلازما مجهول المصدر بأحد المستشفيات الخاصة، وجرى اتخاذ اللازم وتشميع بنك الدم بالشمع الأحمر، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة بتشديد الرقابة على بنوك الدم.

وأعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وصول جهاز فصل بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى المركز الإقليمي لنقل الدم بالمحافظة، لبدء علاج المصابين بالفيروس ببلازما المتعافين.