سراج الدين: مراكز تجميع بلازما الدم تستهدف 300 ألف متبرع سنويا

قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات بنوك الدم القومية التابعة لوزارة الصحة، إن المشروع القومي من مشتقات البلازما يهدف إلى إنشاء مراكز تجميع البلازما، وينتهي بالمرحلة الأخيرة، من خلال مركز لتصنيع الأدوية الخاصة بمشتقات البلازما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "في المرحلة الأولى، نحن محتاجون إلى عمل مراكز لتجميع البلازما، وهي 12 مركزًا على مستوى الجمهورية، منها 6 مراكز جرى الانتهاء منها، وبدأت تتوالى الأجهزة فيها بواقع 80% منها".

وتابع، أن الهدف من هذه المراكز هو الحصول على مشتقات البلازما من 300 ألف متبرع سنويًا، ليكونوا النواة في إنشاء المصنع الخاص بمشتقات الدم، ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط.