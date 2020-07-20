الكرملين: بوتين لم يتلق لقاحا ضد فيروس كورونا

قال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتلق لقاحا ضد الفيروس التاجي، موضحا بأن اللقاح لم يتم التصديق عليه بعد.

وقال بيسكوف، اليوم الاثنين: "لم يتم اعتماد اللقاح بعد. برأيي أن إعطاء رئيس الدولة لقاحا غير معتمد ليست فكرة جيدة"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وبدأت التجارب السريرية للقاح، التي طورها مركز "جامالي" الوطني للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في جامعة سيتشينوف في 18 يونيو الماضي.

كما يتم إجراء اختبارات اللقاح على متطوعين في مستشفى بوردينكو العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، أن بيانات الدراسات التي أجرتها بالتعاون مع مركز "غامالي"، تشير إلى أن اللقاح ضد (كوفيد-19) آمن وإمكانية تحمله جيدة.

وجاء في بيان الوزارة،: "بعد 28 يومًا من إجراء اللقاح لا تزال العلامات الحيوية للمتطوعين ضمن الحدود الطبيعية، ولم يتم تسجيل أي مؤشرات سلبية خطيرة أو شكاوى صحية أو مضاعفات أو ردود فعل سلبية، ووفقا للدارسات المختبرية والأدوات، يمكننا الحديث بثقة عن أمن اللقاح وإمكانية تحمله الجيدة".