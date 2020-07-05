مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بالدقهلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم سيارة أجرة لنقل ركاب مع سيارة نقل ثقيل على طريق رافد جمصة الدولي "المنصورة – جمصة".

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة 7 راكب ماركة بيجو مع أخرى نقل.

انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارتين أحدهما "بيجو" والأخرى سيارة نقل مقطورة.

وأسفر الحادث عن مصرع "السعيد ر. ا."، 22 سنة، ومقيم في مدينة تمي الأمديد بالدقهلية، وخالد ز. سائق السيارة البيجو، ونادر ا. ر..

وأصيب في الحادث كلا من "أكرم ح. م."، 25 سنة، ومقيم بدكرنس و"عوض ع. ع."، 21 سنة، من بلقاس، و"خالد م. ت"، 40 سنة من طلخا، و"عبد الحليم ع. ع."، 28 سنة من بلقاس، ومحمود ع. م. 29 سنة، وجرى تحويلهم إلى مستشفى دمياط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.