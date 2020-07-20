المذياع الداخلي يناشد النواب بحضور الجلسة قبل فصل الإذاعة الداخلية

ناشد المذياع الداخلي بمجلس النواب، النواب، بضرورة التواجد بعد نصف ساعة من الآن، لحضور الجلسة السرية التي سيعقدها البرلمان لمناقشة موضوع هام.

وأكّد المذياع الداخلي، أنَّه سيتمّ فصل الإذاعة الداخلية عن القاعة، ولن يتمكّن المجلس من النداء على النواب لدخول القاعة.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، طالب بإخلاء القاعة من كل الحاضرين دون النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام، لعقد جلسة سرية لمناقشة أمر هام.