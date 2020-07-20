وزير قطاع الأعمال: طرح السيارات الكهربائية نهاية 2021

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن إطلاق الحكومة لباكورة إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر بنهاية 2021، بنسبة مكون محلى تصل إلى 40%.

وأضاف "توفيق"، فى تصريحات لـ"الوطن"، على هامش إطلاق الاتحاد العام للغرف التجارية مبادرة "مستقبل رقمى"، أمس، بالتعاون مع الوزارة وشركتى مايكروسوفت وفايبر مصر، أن الإنتاج المبدئى للسيارات الكهربائية يستهدف القطاعات التجارية، مثل التاكسى، مشيراً إلى أن هذه النوعية من السيارات تقلل نسبة التلوث فى الهواء، وسيجرى إنتاجها بالتعاون مع شركة صينية عالمية.

وأكد الوزير أن سعر السيارة يقترب من الـ300 ألف جنيه، مشيراً إلى أنها "ستكون من الفئة المتوسطة، والمواطن الذى يقتنى سيارة كهربائية ستوفر له مصاريف ضخمة، مثل الوقود والصيانة المستمرة التى تتم فى السيارات التقليدية"، مؤكداً أن هناك خطة كبيرة تنفذها الحكومة حالياً لنشر محطات الشحن الكهربائية فى جميع الأماكن.

من ناحية أخرى، قال "توفيق" إن وزارته تقوم حالياً بتنفيذ برنامج ضخم وطموح للتحول الرقمى فى شركاتها، تشمل مرحلته الأولى 63 شركة (قابضة وتابعة)، ما يمثل نحو نصف عدد الشركات التابعة للوزارة، وهو تحدٍ كبير، حيث تتنوع مجالات عمل الشركات الـ63 فى 12 قطاعاً مختلفاً.

وأشار إلى أن برنامج التحول الرقمى يشمل 4 محاور رئيسية: أولها إعداد سياسات وإجراءات رقمية تم الانتهاء منها فى نوفمبر 2019، والمحور الثانى تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات (ERP) باستثمارات 50 مليون دولار للرخص والخدمات، وتم توقيع العقود يناير 2020، أما المحور الثالث فيختص بمركز البيانات والدعم الفنى بتكلفة 3 ملايين دولار سنوياً، يليه المحور الرابع، وهو تدريب الكفاءات على إدارة المنظومة.