البابا تواضروس يستقبل "أندراوس" لمتابعة الخدمة بالكنيسة في ظل كورونا

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا أندراوس أسقف أبوتيج وصدفا للأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة.

ويأتي اللقاء ضمن لقاءات البابا تواضروس مع مطارنة وأساقفة الكنيسة لمتابعة الخدمة بالكنيسة في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الأنبا أندراوس قرر بناء على قرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس وتعليمات البابا تواضروس الثاني، في 27 يونيو الماضي، عودة صلوات القداسات بالكنائس تدريجيا على أن تكون القداسات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع بواقع قداس واحد يوميا بكل كنيسة مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية التى أقرها المجمع المقدس بكل تفاصيلها والالتزام كذلك بالأعداد المقررة للكنيسة وهو 25 فردا بمن فيهم الكاهن و4 من الشمامسة و20 فردا من الأقباط، وتكون الصلاة بدعوة مسبقة توزع على الأسرة وفقا للترتيب الذى تراه لجنة الافتقاد بالكنيسة ويتناسب مع ظروف الأسرة ورغبتها ووفقا للعدد الموضح بالقرار.

كما قرر الأسقف استمرار تعليق باقى الأنشطة الكنسية كما هو متبع فى الأيام السابقة دون تغيير حيث إن قرار العودة قاصر على القداسات فقط.