الصحة التونسية: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1381 حالة.

وأشارت الصحة التونسية، في بيان، إلى ارتفاع حالات الشفاء إلى 1099 حالة، موضحة أنه بعد إجراء 422 تحليلا مخبريا، ثبت تسجيل 19 تحليلا إيجابيا، من بينها 7 حالات جديدة وافدة، و12 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ليبيا: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بالوباء.

وذكر المركز، في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، أن الحالات بواقع 17 إصابة في سبها، وعشر إصابات بالشاطئ، وست حالات في أوباري، وحالتان في الغريفة، ومثلهما في مرزق، وحالة في تمنهنت، مشيرًا إلى تسجيل 15 حالة شفاء بين المصابين بالفيروس.