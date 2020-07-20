جونسون يستبعد الحصول على لقاح لـ كورونا هذا العام

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، إنه من المستبعد الحصول على لقاح لوباء كورونا المستجد "كوفيد - 19" هذا العام.

وأكد جونسون، في تصريحات نقلتها قناة "العربية الحدث" أثناء زيارة عمل، أن هناك أكثر من 100 مشروع علمي حاليًا لإنتاج لقاح كورونا المستجد إلا أنه في الوقت نفسه قلل من احتمالية الحصول على لقاح هذا العام.

ومنذ بدء الجائحة ديسمبر الماضي وحصد كورونا المستجد أكثر من نصف مليون حالة وفاة وأصاب أكثر من 14 مليونًا و500 ألف شخص، وتتسارع دول العالم لإنتاج لقاح ضد كورونا المستجد إلا أنه حتى الآن لم يتم التوصل للقاح نهائي يقضي على الفيروس.