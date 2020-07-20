إصابة وزير هندي بـ كورونا

أعلن وزير النسيج في ولاية "ماهاراشترا" الهندية، أسلم شيخ، إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقال، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وأوردتها قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم: "إنه لا يظهر عليه أي أعراض حاليًا ولكنه قام بعزل نفسه وسيواصل العمل من المنزل"، داعيًا كل من خالطه بإجراء فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس.

جدير بالذكر، أن "شيخ" هو رابع وزير دولة في حكومة ولاية ماهاراشترا - التي يترأسها أوداف تاكيراي - يعلن إصابته بكورونا المستجد، ففي وقت سابق أعلن كل من جيتيندرا أوهد وأشوك تشافان ودانانجاي ماند إصابتهم بالفيروس وتعافوا في وقت لاحق.