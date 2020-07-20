النواب اليمني يطالب المجتمع الدولي بمواقف صارمة تجاه انتهاكات الحوثي

طالب رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، اتخاذ مواقف صارمة إزاء انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واستمرارها في الاستيلاء على منازل وممتلكات أعضاء مجلس النواب ونهبها في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

ودعا رئيس مجلس النواب، في رسالة بعثها إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ونقلتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الاثنين، لإنقاذ الوضع المتردي الذي يعيشه اليمنيون من جرّاء الانقلاب الحوثي وجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي العنصرية ضد الشعب اليمني كافة وأحكام الإعدام بحق البرلمانيين والصحفيين والسياسيين ومن يقف ضد ممارساتهم الإرهابية والعديد من الممارسات الإجرامية والانتهاكات الجسيمة المستمرة، معتبراً تلك الممارسات الإرهابية التي تتواصل في ظل صمت دولي، تحدٍ سافر واستهتار غير مسبوق بكل القوانين الدولية والأعراف والقيم الإنسانية، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنساني والشرائع السماوية، فضلاً عن كونها تضع عوائق في طريق السلام الذي ينشده اليمنيون وتشكل تحدياً خطيراً للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن.