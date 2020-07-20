8 صور بالأقمار الصناعية توضح منطقة البحث عن جثمان نور كلش

11 يوما من الألم، والمتطوعون يجوبون عشرات الكيلومترات بحثا عن جثمان الطالب نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة الذي غرق بشاطئ الفيروز في مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ليختفى جثمانه.

أنين الأسرة يصل لقلب كل من تمر عليه "حكاية غريق" لم يعد، وجهود مبذولة من جهات عدة تبحث عنه، حيث أعلنت محافظة كفر الشيخ، في بيان صادر عنها، أنَّها وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها للعثور على الجثمان، لحين استخراجها مستعينين بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين.

أهالي أصبحت شواطئ مصيف بلطيم محل إقامتهم، فلن يبرحوا حتى يعثروا على الجثمان، فتارة تخرج والدته لتناجي الله عن مكان غرقه وتنادي على نجلها كأنه يسمعها، وتارة أخرى ترفض تناول الطعام إلى أن يُغشى عليها، ووسط كل ذلك يأمل الأهالي في العثور على الجثمان ليُدفن بمقابر الأسرة، لكن البحر ما زال يعاندهم، بحسب ما ورد على لسان ابن خال الغريق في حديث سابق لـ"الوطن".

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قال خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "مساء DMC، للإعلامية إيمان الحصري، أن الشاب غرق في شاطئ عام بمدينة مصيف بلطيم البالغ طوله 7 كيلو مترات، وجزء كبير من الشاطئ مصيفي، وبالتالي محظور النزول فيه حالي

تعددت عمليات البحث والتي رصدتها "الوطن" من خلال خرائط "جوجل أيرث" (google earth)، لتقريب الرؤية معرفة محيط البحث الذي قد يبلغ 50 كيلو مترا. فالشاب الغارق يبحث عنه على امتداد الشاطئ من بطليم وصولا لبورسعيد ودمياط.

خطة البحث القريبة:

أسبوع مر على غرق نور كلش في شاطئ الفيروز، حيث استعانت إدارة مصيف بلطيم في كفر الشيخ، بـ30 منقذًا من أبناء مركز البرلس، (قرية مرتضى، وقرية الشيخ مبارك، وقرية الشهابية)، للبحث عن جثة الطالب الجامعي في مياه البحر المتوسط، ليشمل البحث موقع الحادث وصولا لسواحل مركز البرلس، بقرى الشيخ مبارك، والشهابية، ومرتضى، وعميرة وسط ارتفاع للأمواج يمنع الغطاسين في بعض الأوقات من البحث داخل الصخور والحواجز الأسمنتية، بحسب بيان عنها.

مركز الشيخ مبارك

أحد سواحل البرلس في كفر الشيخ، وتحيط موقع الحادث غرب وتبعد عن موقع الحدث بنحو 6 كيلومترات.

الشهابية

أحد سواحل البرلس في كفر الشيخ، وتحيط موقع الحادث شرق نحو 12 كيلومترا.

مرتضى

أحد سواحل البرلس في كفر الشيخ، وتحيط موقع الحادث غرب 11 كيلو مترا

عميرة

أحد سواحل البرلس في كفر الشيخ، وتحيط موقع الحادث شرق تبعد نحو 15 كيلومتر.

لم يكف البحث في الشواطئ المحيطة فنظرا لشدة الأمواج قد ترمي الجثة بعيدا فتم إبلاغ الشواطئ من مدينة بلطيم وصولاً لرأس البر وجمصة، أملا في عودة الجثمان.

رأس البر

مدينة ساحلية تقع في مدينة دمياط على بعد نحو 80 كيلومتر من الحادث.

جمصة

مدينة ساحلية تقع في مدينة الدقهلية والتي تبعد نحو 52 كيلو مترا عن موقع الحادث.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، في بيان لها، أنَّها وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها للعثور على الجثمان، وذلك على مدار اليوم لحين استخراجها، وذلك من خلال الاستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين.