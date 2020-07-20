رحلة بحث 11 يوما عن "غريق بلطيم".. كم يستغرق تحلل الجثث في مياه البحر؟

محاولات بحث مستمرة دون انقطاع وسط أمواج بحر بلطيم بمحافظة كفر الشيخ لليوم الحادي العشر على التوالي، عن جثمان نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة الذي غرق الجمعة قبل الماضية، لكن دون جدوى وذلك لارتفاع الأمواج الذي يمنع الغطاسين في بعض الأوقات من البحث داخل الصخور والحواجز الأسمنتية.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، في بيان لها، أنَّها وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها للعثور علي الجثمان، وذلك على مدار اليوم لحين استخراجها، وذلك من خلال الاستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين.

هل تحللت جثة الطالب الغريق؟

تحلل جثة أي شخص تبدأ بعد الوفاة مباشرة بواسطة بكتيريا موجودة بالجسم نفسه، ولكن لا تظهر آثار التحلل إلا خلال فترة تتراوح من يومين إلى 3 أيام، في حالة الوفاة والدفن بشكل طبيعي، أما في حالة الغرق في البحر يتأخر التحلل بعض الوقت نتيجة إفراز هرمونات معينة من الجسم وتبدأ آثار التحلل تظهر تدريجيًا على جثة الغريق، ويعتمد تحلل الجثث الميتة في مياه البحر على درجة حرارة الماء، ففي المياه الباردة يقل نشاط البكتيريا المسببة للتحلل، بحسب ما ذكرته الدكتورة سمر عبدالعظيم، أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس.

11 يومًا مرت على غرق الطالب نور كلش، والمعروف إعلاميًا بـ"غريق بلطيم"، ولاتزال أعمال البحث قائمة دون العثور على أثر، الأمر الذي فسّرته أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس لـ"الوطن" بأنَّ هناك احتمالية أن تكون الجثة تحللت في مياه البحر، ولكن سيبقى الهيكل العظمي لن يتحلل إذا ثبت صحة ذلك الأمر، "الفترة دي كافية لتحلل الجسم في مياه البحر خصوصًا مع ارتفاع حرارة الصيف بتنشط بكتيريا التحلل ولكن إذا تحللت الجثة سوف تطفو العظام".

"كلما كان الشخص في سن أكبر يكون تحلل الجثة أسرع"، استكملت أستاذ الطب الشرعي حديثها عن توقعات مصير جثة طالب بلطيم الغريق، لافتة إلى أنَّه حتى إذا تحلل الجثمان يمكن الحصول على تحليل DNA من الهيكل العظمي للكشف عن ملابسات الغرق والتأكّد من هوية صاحب الرفات.

يُذكر أنَّ واقعة الغرق ترجع إلى، شاطئ "الفيروز"، حيث ذهب الشاب نور كلش إلى الشاطئ لإحضار شقيقه وأصحابه من المصيف، ليجد شقيقه يصارع الغرق، وبحسب رواية أحد أقاربه في تصريح سابق لـ"الوطن"، "نزل ينقذه والأمواج جرفته، حاول يستغيث مكنش في حد موجود من وقتها مش لاقيينه".