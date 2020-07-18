غواص متطوع للبحث عن جثمان غريق بلطيم: الموج عالي ومش عارفين ندور كويس

قال الكابتن إيهاب المالحي، كبير البحارين، المتطوع للبحث عن جثمان نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة الذي غرق في شاطئ الأمل بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، يوم الجمعة الماضية، إنه حاول البحث عن جثمان الشهيد لكنه لم يستطع بسبب سرعة الرياح، مضيفاً أنه سيستمر في البحث حتى خروج جثمانه.

وناشد "المالحي"، الأهالي، بالبحث على الشواطئ حتى حدود جمعة ورأس البر، تحسبا لطفو الجثمان على الرمال أو المياه، "بقولكم دوروا معانا، يمكن يطفوا بنسبة 50% على السطح وبنسبة كبيرة هو بين الصخور لكن سرعة الرياح وعلو الموج مش عارفين ندور، لكن إن شاء الله هنلاقي نور وشادي غريق النخيل".

وأوضح الغطاص لـ"الوطن"، أنه مستمر في البحث عن جثمان الطالب مؤكدا أنه إن لم يظهر على السطح سيكون بين الحواجز الأسمنية" الدوالس"، لكننا لم نستطع البحث عنه إلا عندما تهدأ الأمواج.

وأضاف أنه أنه غطس وفريقه المتطوع لكن كانت الأمواج عالية ولم يستطيعوا البحث عنه فى الحواجز الأسمنتية، لكنه يتوقع أن تطفو الجثة على شاطئ المياه، مشيراً إلى أنه يستعين بأهالي المدينة وبعض الصيادين للبحث عن الجثمان على الشواطئ، قائلاً "قالولى مبيعرفش يعوم علشان كده أنا متوقع أنه هيظهر على الرمل، وعلى الناس أنها تتمشى على الرمل والصيادين يبصوا على المياه".

وتابع، أبشر ذويه أنه شهيد، لأن الرسول قال "من مات غريقاً فهو شهيد، وهذه نعمة من الله، فمتزعلوش، وهو ليه ميعاد وهيخرج بإذن الله، وأحنا ماعلينا إلا الدعاء، هنقول يارب وأحنا أسباب، واللى يقدر يجى يساعد يجى وإن شاء الله هيطلع، نفسنا يطلع علشان أهله يدفنوه وهيطلع".

وأكد، أنه ساهم فى استخراج جثامين غرقى شاطئ النخيل، "أنا متطوع للبحث عن الجثامين، وبإذن الله الجثمان يطلع، وأساعد الناس لله ومتطوع بشكل كامل، ولا أتقاضى مليماً واحداً".

يذكر أن محاولات البحث عن جثمان الطالب الغريق مازالت مستمرة لليوم الثامن على التوالى.