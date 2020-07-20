"عراب الموسيقى هاني شنودة" كتاب جديد لمصطفى حمدي

رحلة ممتدة لأكثر من نصف قرن في عالم الموسيقى، يقدمها الكاتب مصطفى حمدي، في مذكرات الموسيقار هاني شنودة، التي صدرت عن دار ريشة للنشر، ضمن باكورة إنتاجها الأدبي والثقافي.

"مذكرات عراب الموسيقى هاني شنودة".. يرصد خلالها الكاتب مصطفى حمدي، في عشرين فصلا رحلة الموسيقار هاني شنودة، في عالم الموسيقى المصرية، كواحد من أيقونات الموسيقى المصرية الحديثة، حيث أن اسهاماته غيرت من شكل الاغنية المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي، فكان صاحب أول فرقة موسيقية حديثة تغني باللهجة المصرية وهي فرقة المصريين، بالإضافة الى دوره في اكتشاف وتأسيس تجربة كل من محمد منير وعمرو دياب.

يقول مصطفى حمدي: "لو اعتبرنا الموسيقى المصرية الحديثة سيمفونية متكاملة، فلا شك أن هاني شنودة هو جملة الصولو فيها، فوجوده مثل نقطة تحول في كل ما يخص الأغنية المصرية، في مرحلة ما بعد رحيل أم كلثوم وعبدالحليم وفريد الأطرش، فهو أول من أدخل استخدام الالات الاليكترونية على التوزيع الموسيقي للأغاني".

وهو صاحب أول فرقة مصرية حديثة تغني باللهجة المصرية في وقت كانت الفرق المصرية فيه، تكتفي بإعادة تقديم الأغاني الغربية، كما أنه أعاد توزيع أعمال الموسيقار محمد عبدالوهاب بناء على طلبه لتغنيها نجاة، كما ساهم في اكتشاف محمد منير، واكتشف عمرو دياب وقدمه للساحة الفنية، بالاضافة الى اسهاماته الكبيرة في تطوير الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات.

وتابع حمدي: فكرة مذكرات هاني شنودة، انطلقت بعد صدور كتابي الأول "شريط كوكتيل" عام 2017، حيث تناول الكتاب تجربة موسيقى الجيل التي تصدرها حميد الشاعري في الثمانينيات والتسعينيات، وخلال رحلة كتابته توقفت أمام تجربة هاني شنودة تحديدًا لأنها كانت النواه الحقيقية للثورة الموسيقية التي حدثت في الثمانينيات، ولهذا اعتقد أن هاني شنودة هو الأب الروحي للموسيقى المصرية الحديثة.

ويضيف مؤلف الكتاب: استغرقت رحلة البحث والاعداد والكتابة عامًا كاملًا، شهد لقاءات شبه اسبوعية مع الموسيقار هاني شنودة للحديث عن محطات حياته، التي ركزنا خلالها على الجوانب الإنسانية والموسيقية فيها، ففي هذا الكتاب يتحدث لأول مرة عن والده ووالدته ودورهما في تكوينه الفني بمدينة طنطا.

كما يكشف تفاصيل خاصة بحياته الأسرية وزواجه، بالإضافة الى تفاصيل يرويها لأول مرة عن علاقته بصلاح جاهين، وأعضاء فرقة المصريين التي أسسها، وكذلك علاقته بنجاة الصغيرة ومحمد عبدالوهاب، وحقيقة مشروعه الذي لم يكتمل مع عبدالحليم حافظ، هذا بالإضافة الى فصل كامل عن قصته مع محمد منير، وفصل آخر عن علاقته بعمرو دياب.

"مذكرات الموسيقار هاني شنودة"، صادرة عن دار ريشة للنشر والتوزيع، ويعد الكتاب باكورة انتاجها حيث ستتخصص في نشر المذكرات فقط، إيمانا من مؤسسيها بأهمية التخصص في مجال النشر الأدبي.

مصطفى حمدي كاتب صحفي وناقد موسيقي، بدأ رحلته مع الصحافة في دار أخبار اليوم عام 2003، شارك في العديد من التجارب الصحفية الورقية والرقمية، وثدر له من قبل كتابي "شريط كوكتيل" عام 2017، و"فيفا 80" عام 2018، كما يقدم عبر تطبيق "يوتيوب"، برنامجا متخصصا في التحليل الموسيقي للإصدارات الموسيقية بعنوان "كاسيت".