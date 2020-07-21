حظك اليوم الثلاثاء 21-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء بتميز بإنجازه لمهامه المسندة إليه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون متحفظا في عملك ولا تبُح بمعلومات عنك أو عن غيرك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك اليوم بالملل ومع ذلك الشمس تساعدك أن تقاوم وتبتكر أجواءً جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان عبدالسلام النابلسي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أغسطس.