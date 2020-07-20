حظك اليوم الاثنين 20-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحوت أن لديه القدره على تقديم التضحية من أجل إسعاد المقربين له، بالإضافة إلى أنه يحكم على الأمور بقلبه وليس بعقله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تنمية صلاتك بمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب يمدك بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.