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حظك اليوم الاثنين 20-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:11 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يعرف عن مولود برج الحوت أن لديه القدره على تقديم التضحية من أجل إسعاد المقربين له، بالإضافة إلى أنه يحكم على الأمور بقلبه وليس بعقله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

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ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.

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