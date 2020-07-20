مؤشرات البورصة تسجل ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم، مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية بعد موجة هبوط خلال الجلسات الماضية جعلت أسعار الأسهم أكثر جاذبية أمام المستثمرين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر4 مليار مليار جنيه ليصل إلى 3ر573 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 6ر3 مليار جنيه.

وحقق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسب قدرها 97ر0% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 45ر10380 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6ر2% ليغلق عند مستوى 99ر1445 نقطة.

وامتدت المكاسب القوية لمؤشرات السوق إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا والذي ربح 1ر2% فوق قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 74ر2223 نقطة.