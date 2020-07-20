حصيلة امتحان الأزهر اليوم.. 4 حالات غش وإلغاء ندب 11 مدرسا

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إنه سادت حالة من الطمأنينة بين طلاب القسم الأدبي للشهادة الثانوية في امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي" اليوم.

وأوضح خليل، في المؤتمر الصحفي المنعقد أون لاين، أن محتوى الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ويتناسب مع فترة الامتحانات المحددة، مطالباً أولياء الأمور بتخفيف الضغوط النفسية على الطلاب وألا يكون حجرا عسيرا عليهم.

وبحسب "خليل"، فإن حصيلة امتحانات الفرنساوي شملت حالتي غش إلكتروني وحالتي غش ورقي وحالات بسيط من الإخلاء وإلغاء ندب مساعد لجنة و10 أعضاء وقبول عذر عضو واحد لظروفه الصحية.