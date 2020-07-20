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حصيلة امتحان الأزهر اليوم.. 4 حالات غش وإلغاء ندب 11 مدرسا

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
06:11 م | الإثنين 20 يوليو 2020
علي خليل

علي خليل

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إنه سادت حالة من الطمأنينة بين طلاب القسم الأدبي للشهادة الثانوية في امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي" اليوم.

وأوضح خليل، في المؤتمر الصحفي المنعقد أون لاين، أن محتوى الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ويتناسب مع فترة الامتحانات المحددة، مطالباً أولياء الأمور بتخفيف الضغوط النفسية على الطلاب وألا يكون حجرا عسيرا عليهم.

وبحسب "خليل"، فإن حصيلة امتحانات الفرنساوي شملت حالتي غش إلكتروني وحالتي غش ورقي وحالات بسيط من الإخلاء وإلغاء ندب مساعد لجنة و10 أعضاء وقبول عذر عضو واحد لظروفه الصحية.

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