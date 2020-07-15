تتراوح بين 67% حتى 100%.. تعرف على نسب النجاح في الثانوية الأزهرية
02:08 م | الأربعاء 15 يوليو 2020
كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، نسب النجاح في امتحانات الثانوية الأزهرية حتى الآن.
وقال خليل، لـ"الوطن" إن نسب النجاح بالقسم العلمي بلغت في مادة الفقه بلغت 94 %، ومادة الديناميكا 90%، والقرآن الكريم 98.5%، والحديث للعلمي 98%.
كما بلغت نسبة النجاح في مادة الأدب والنصوص للعلمي 94%، والاستاتيكا 72%، والفيزياء 88%، والأحياء 87%. وفي شعبة العلوم الإسلامية بلغت في كل من مواد النحو والفقه والجغرافيا والحديث والتاريخ والبلاغة وأدب ونصوص نسبة النجاح 100%، والقرآن الكريم 97%.
فيما بلغت نسبة النجاح في القرآن الكريم للقسم الأدبي بلغت 70%، والحديث للأدبي 65%،الجغرافيا 92%، والتوحيد للأدبي 67%، والفلسفة والمنطق 76%.
فيما بلغت نسبة النجاح في الفقه بالأدبي 67%، والفقه شعبة العلوم الإسلامية 100%، أما نسبة النجاح بالنحو للقسم الأدبي 65%، ومادة البلاغة للأدبي 79%.