ضبط وإعدام كمية من الأسماك غير صالحة للاستخدام في حملة بسفاجا

قادت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم، حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، وبالتنسيق شملت محلات السلع الغذائية، ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم.

أسفرت الحملة التي اشتركت فيها إدارات الصحة والتموين والطب البيطري، إعدام 7 كجم سمك غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتم التحفظ على 200 كجم أخرى، لحين صدور قرار النيابة وتحرير عدة محاضر، وعدد من المخالفات التموينية المختلفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وسحب العينات للعرض على النيابة لاتخاذ اللازم.

أوضحت رئيس المدينة، أنه تشكيل لجنة من الإدارات التنفيذية شملت " إدارة الصحة والتموين والطب البيطري وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة البيئية وإدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا"، مؤكدة على استمرار الحملات لمراجعة التراخيص والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المستخدمة للاستهلاك الآدمي والذبح داخل المجزر ومطابقة معايير شروط التخزين وفقاً للطرق الصحية.