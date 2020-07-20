عاجل.. التموين: طرح كمامة بسعر 6 جنيهات.. و2 بحد أقصى للمواطن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح نوع آخر من الكمامات، بسعر 6 جنيه للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى المتوافر حاليا، بسعر 8.5 للمستهلك النهائي.

يأتي هذا الطرح، تماشيا مع ما تم إعلانه مسبقاً من الوزارة، بأنه سيتم توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية، مع التأكيد على أن كل الأصناف المعروضة، تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة، والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح، المستفيدة من البطاقات التموينية.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها منذ قليل، إنه تم طرح هذه الكمامات كمرحلة أولى، اعتبارا من اليوم، في محافظات (قنا، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان) وتتولى الشركة المصرية لتجارة الجملة، توزيعها على المنافذ التموينية، تمهيدا لصرفها للمواطنين.

وتابعت: "وإذ تؤكد الوزارة بأن هناك أنواع أخرى سيتم طرحها الفترة القادمة وفقاً للأسعار التي تتناسب مع كافة الشرائح المجتمعية".

وأكدت وزارة التموين بأن طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارياً للمواطنين وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن زيادة الكميات المطروحة من الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية).