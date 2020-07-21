في ذكراه.. قصة البابا بطرس الخامس البطريرك الـ83 للكنيسة

يحتفل الأقباط في صلواتهم بالكنائس، اليوم الثلاثاء، وفقًا لـ "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا بطرس الخامس، البطريرك الـ83 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الثلاثاء، 14 أبيب لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّه في مثل هذا اليوم عام 1348 ميلادي، توفي البابا بطرس الخامس، البطريرك الـ83 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويذكر السنكسار، أن هذا البطريرك كان يعرف ببطرس بن داود وهو من دير أبي مقار وكان قسا بدير شهران وتولي الكرسي المرقسي في 2 يناير سنة 1340 ميلادي، وقاسى الأقباط في أيامه بعض المتاعب والاضطهادات، وتوفي بعد أن أقام على الكرسي ثماني سنوات وستة أشهر وستة أيام ودفن بمصر القديمة.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.