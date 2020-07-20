رئيس البورصة يكشف تفاصيل اجتماعه مع رئيس الوزراء

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، تفاصيل الاجتماع الذي عقده أمس مع رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن الاجتماع كان له محددات رئيسية مرتبطة بالاطلاع على الفرص بسوق الأوراق المالية في ظل جائحة كورونا والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة من خفض ضرائب الدمغة أو زيادة استثمارات القطاع المصرفي في سوق الأوراق المالية أو مبادرة البنك المركزي لتخصيص مبلغ لاستقرار عملية التداول في السوق المصري.

وأضاف "فريد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المحور الثاني في الاجتماع كان مرتبط بالتعديلات الأخيرة التي جرت على قانون البيع والقيد المركزي، والذي سمح بتأسيس شركات متخصصة في مجال تسوية المشتقات المالية، وهذه أحد المنتجات المالية التي تستهدف البورصة بصفة عامة تدشينها خلال الأشهر المقبلة بعد إمكانية تأسيس شركة للتسوية في هذا الأمر.

وأوضح أن البورصة المصرية تأثرت بجائحة كورونا كما تأثرت كل الأسواق العالمية، ولكن مع حزم القرارات التي اتخذت اختلفت الرؤية تماما فيما يتعلق بأسواق المال واستقرار التعاملات في الأسواق.