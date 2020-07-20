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وكيل "التموين" بالأقصر يضبط نصف طن دقيق مهرب للبيع بالسوق السوداء

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
07:34 م | الإثنين 20 يوليو 2020
جانب من أعمال الضبط

جانب من أعمال الضبط

ترأس الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، اليوم، حملة تفتيشية، وبرفقته إدارة الرقابة التموينية، استهدفت المرور على فرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، وشركة المطاحن والمخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة.

وأسفرت الحملة، عن تحرير عدد 14 محضر ومخالفة تموينية، تضمنت ضبط عدد نصف طن دقيق بلدي مدعم مهربا على أحد التروسيكلات قبل بيعها بالسوق السوداء، كما تم تحرير محضرين تصرف في عدد 6 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و4 محاضر مواصفات، و11 عدم إعلان أسعار، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر عدم نظافة مخبز.

وتم تحرير محاضر بالمخالفات، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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